Junge Frau stirbt bei Bergunfall im Oberallgäu

Hinterstein (dpa/lby) - Eine 22-Jährige ist beim Bergsteigen nahe Hinterstein (Oberallgäu) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei war die Studentin am Mittwoch mit einem Freund am Hindelanger Klettersteig unterwegs, als sie beim Abstieg auf etwa 2180 Meter Höhe abrutschte und etwa 100 Meter in die Tiefe stürzte. Ein alarmierter Notarzt konnte die junge Frau nicht mehr retten. Sie wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.