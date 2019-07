Segelflugzeug-Absturz: 18 Jahre alter Flugschüler verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Gandersheim (dpa/lni) - Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf dem Flugplatz im südniedersächsischen Bad Gandersheim ist ein Flugschüler verletzt worden. Der 18-Jährige aus Alfeld (Kreis Hildesheim) sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei in Northeim am Montag mit.

Der Flugschüler war am Sonntagnachmittag unter Anleitung eines Fluglehrers, mit dem er per Funk in Verbindung stand, allein mit dem Segelflugzeug des Typs ASK 21 in der Luft. Beim Landeanflug verlor die Maschine aus zunächst unbekannter Ursache an Höhe. Das Segelflugzeug streifte Baumspitzen und stürzte anschließend zwischen Bäumen auf den Boden.

Der Flugschüler wurde bei dem Aufprall an der Wirbelsäule verletzt. Die Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher. An dem Segelflugzeug entstand ein Schaden von rund 60 000 Euro. Die Ermittlungen zur Absturzursache hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig übernommen.