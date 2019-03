Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (dpa/th) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist im Kyffhäuserkreis von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Montagnachmittag auf einer Landstraße bei Bad Frankenhausen/Kyffhäuser aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.