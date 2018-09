Mit Quad in Polizei-Eingangstür gekracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Fallingbostel (dpa/lni) - Ungewöhnlicher Besuch bei der Polizei: Ein 22-jähriger Quad-Fahrer ist in Bad Fallingbostel im Heidekreis mit seinem Fahrzeug direkt in die Eingangstür des Polizeikommissariats gekracht. Der junge Mann musste am Samstag vor der Wache einem Kleinbus ausweichen, konnte nicht mehr bremsen und fuhr direkt in die Tür. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Allerdings entstand an der Eingangstür der Wache ein geschätzter Schaden von etwa 5000 Euro.