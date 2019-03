60-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grünstadt (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen im Landkreis Bad Dürkheim ist ein 60 Jahre alte Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann im Führerhaus eingeklemmt und starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle. Er war zuvor am Stauende zwischen den Anschlussstellen Grünstadt und Wattenheim auf einen Sattelzug aufgefahren. Nach Angaben der Polizei sollte die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern wegen Bergungsarbeiten bis in den späten Vormittag gesperrt bleiben.