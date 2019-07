Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 3: Langer Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Camberg(dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 nahe Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Ein Auto sei aus bislang unbekannter Ursache auf einen Kleinbus mit einem Anhänger aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Mittwoch. Bei dem Zusammenstoß löste sich demnach der Anhänger, so dass der Kleinbus sich überschlug. Zwei Insassen des Kleinbusses wurden dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Einer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs. Die A 3 war in Fahrtrichtung Köln am Mittwochmorgen zunächst gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf mehr als sieben Kilometern Länge. Erst am Dienstag hatte es ebenfalls auf der A3 durch einen brennenden Lkw nahe Limburg Behinderungen gegeben.