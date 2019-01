Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen müssen sich Autofahrer am Freitagmorgen auf glatte Straßen einstellen. Größere Unfälle gab es nach Angaben der Landeseinsatzzentrale aber zunächst nicht. In Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) verlor eine Autofahrerin in der Nacht zu Freitag die Kontrolle über ihren Wagen. Bei Glätte kam sie in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete in einem Graben. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt.