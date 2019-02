Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Eine 30 Jahre alte Frau ist in Bad Bentheim mit ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Ersthelfer und Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ob die Frau durch den Sturz am Freitagabend starb oder an einer Erkrankung war zunächst unklar.