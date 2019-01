Jugendliche von Bus tödlich verletzt: Ursache erst unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Arolsen (dpa/lhe) - In Nordhessen ist eine Schülerin von einem Bus überfahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah laut Polizei am Donnerstagmorgen am Bahnhof des Stadtteils Helsen von Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Die 14-Jährige sei erfasst und überrollt worden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Unfallstelle wurde abgesperrt und ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Hergangs beauftragt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Laut den Ermittlern handelte es sich um einen Linienbus. In diesem hätten sich Schüler befunden, die ebenso wie der Busfahrer nun psychologisch betreut würden. Zu der Unfallursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Am Donnerstag sei nicht mit einem Ergebnis der Unfalluntersuchung zu rechnen, sagte ein Sprecher.