Autofahrer rast gegen Baum und stirbt

Bad Arolsen/Korbach (dpa/lhe) - Nach einer Kollision mit einem Baum ist ein 60 Jahre alter Autofahrer in Nordhessen gestorben. Der Mann sei am Montagabend auf der Bundesstraße 450 bei Bad Arolsen in einer Kurve von der Straße abgekommen, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag in Korbach. Das Fahrzeug krachte zunächst gegen einen Baumstumpf und dann frontal gegen einen weiteren Baum. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Helfer konnten den 60-Jährigen noch schwer verletzt befreien, der Mann starb aber wenig später im Krankenhaus. Zuvor hatten über den Unfall mehrere Medien berichtet.