Vergiftung mit falschem Bärlauch? Keine weiteren Fälle

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem Polizei-Aufruf wegen möglicher Vergiftungen mit falschem Bärlauch haben sich keine weiteren Betroffenen gemeldet. Zuvor war ein Mann war mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gekommen, der in einem Hofladen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) Bärlauch gekauft hatte. Er sei inzwischen wieder wohlauf und aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Was die Symptome bei ihm hervorgerufen habe, lasse sich wahrscheinlich nicht mehr feststellen, so ein Sprecher.

Die Polizei hatte nach dem Bekanntwerden des Vorfalls am Wochenende gewarnt, dass einer Lieferung Bärlauch möglicherweise hochgiftige Blätter von Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen beigemischt gewesen waren. Rund 30 Gramm davon würden aktuell noch untersucht, so der Sprecher. Die übrigen rund 1,7 Kilogramm hatte der Gemüsehändler in dem Hofladen und auf dem Waiblinger Wochenmarkt bereits an rund 30 Kunden verkauft.

Bärlauch-Blätter sehen denen von Maiglöckchen und Herbstzeitlosen ähnlich und können leicht verwechselt werden. Herbstzeitlose und Maiglöckchen speichern in ihren Blättern aber Stoffe, die lebensgefährliche Vergiftungen verursachen können. Symptome sind Erbrechen, Krämpfe, akute Kreislaufbeschwerden und blutiger Durchfall, die zwei bis sechs Stunden nach dem Essen auftreten.