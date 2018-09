Rollerfahrer bei Überholversuch schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Backnang (dpa/lsw) - Ein Rollerfahrer ist bei einem Überholversuch im Rems-Murr-Kreis im Gegenverkehr mit mehreren Autos zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige hatte am Dienstag in Backnang vor einer Ampel wartende Autos links überholen wollen und war dabei im Gegenverkehr zunächst frontal mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Von der Wucht des Aufpralls wurde er zurück auf die andere Fahrbahnseite geschleudert, wo er gegen eines der an der Ampel wartenden Autos prallte. Drei Insassen der beteiligten Autos wurden demnach leicht verletzt.