Autofahrer prallt auf Bundesstraße in abbiegenden Lastwagen

Rennerod/Montabaur (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 54 bei Rennerod (Westerwaldkreis) in einen abbiegenden Lastwagen geprallt. Dabei wurden am Montag beide Fahrer leicht verletzt. Wie die Polizei in Montabaur am Dienstag weiter berichtete, wollte der Lkw-Fahrer, der ein liegengebliebenes Fahrzeug abschleppte, nach links von der Bundesstraße abbiegen. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte dies zu spät, setzte zum Überholen an und prallte in das Gespann. Es entstand ein Schaden von rund 45 000 Euro.