Wiesede (dpa/lni) - Ein 59-Jähriger ist im Landkreis Wittmund nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann aus Aurich war in der Nacht auf Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache bei Wiesede mit seinem Wagen in einen Straßengraben gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer konnten ihn noch aus seinem Auto bergen, bevor es zu brennen begann. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle.