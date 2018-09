Fußgängerin in Aukrug von Wohnmobil erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aukrug (dpa/lno) - Beim Überqueren der Bundesstraße 430 ist eine Frau bei Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Wohnmobil erfasst worden. Die 72-Jährige wurde dabei am Donnerstagnachmittag in den Graben geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Der 67 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils hatte den Unfall in Höhe des Parkplatzes Boxberg trotz eines Bremsmanövers nicht mehr verhindern können.