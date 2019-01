Kind liegt nach Sturz auf Straße: Autos stoßen zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat ein Kind retten wollen, dabei aber einen Zusammenstoß verursacht. Der 21 Jahre alte Mann fuhr auf einer vierspurigen Straße in Augsburg, als er einen Jungen auf seiner Fahrspur liegen sah. Um den Jungen nicht zu gefährden, wich der Mann nach rechts aus. Dabei kollidierte er jedoch mit einem anderen fahrenden Auto. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der zehnjährige Junge am Freitag beim Überqueren der nassen Straße ausgerutscht und gestürzt. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt bereits Rot.