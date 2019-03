Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auerbach (dpa/sn) - Ein 22-Jähriger ist mit seinem Auto in Auerbach (Vogtland) gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Weshalb der Mann am Montagabend von der Straße abkam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Fahrer wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Straße war am Abend mehrere Stunden lang gesperrt.