Kameradrohne kracht in Heckscheibe von geparktem Auto

Auerbach (dpa) - Eine Kameradrohne ist in Auerbach (Vogtlandkreis) in die Heckscheibe eines geparkten Autos gekracht. Die Drohne sei am Donnerstagabend aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, teilte die Polizei Zwickau am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. Wem die Drohne gehöre, sei bislang noch nicht geklärt. Die Drohne sei nicht gekennzeichnet gewesen, trotz Kennzeichnungspflicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.