Frontalzusammenstoß zwischen Auto und E-Bike: Zwei Verletzte

Auerbach (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike in Auerbach im Vogtlandkreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. An einer Fahrbahneinengung stießen am Dienstagabend das Auto eines 22-Jährigen und ein 44 Jahre alter E-Bike-Fahrer frontal zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Radfahrer sei durch den Aufprall über das Fahrzeug geschleudert worden.