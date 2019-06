Polizist bei Unfall mit Funkstreifenwagen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Beim Zusammenstoß eines Funkstreifenwagens der Polizei mit einem Kleintransporter hat sich am Mittwoch in Arnstadt ein Polizist schwerste Verletzungen zugezogen. Der Beamte saß nach Polizeiangaben am Steuer des Wagens, der am Nachmittag mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn auf dem Weg zu einem Einsatz war. Der Transporter prallte nahe einer Einmündung auf das Polizeiauto. Der Fahrer des Streifenwagens wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen sollen laut Polizei nicht lebensbedrohlich sein. Sein Beifahrer und der Fahrer des Kleintransporters erlitten schwere Verletzungen.