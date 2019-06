Mehrere Verletzte nach Reisebus-Unfall mit Schülern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus mit Schulkindern und einem Auto sind zwei Erwachsene schwer und 18 Kinder leicht verletzt worden. Bei dem Unfall am Freitag in der Nähe der Autobahn 71 bei Arnstadt erlitten demnach unter anderem mehrere Kinder einen Schock, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die zwei Schwerverletzten waren laut Polizei in dem Auto unterwegs. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar, auch weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.