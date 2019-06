Autobahnzubringer nach Busunfall wieder frei: 28 Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Nach einem Busunfall mit 28 Verletzten an der Autobahn 71 ist der betroffene Autobahnzubringer bei Arnstadt (Ilm-Kreis) wieder frei. Bei dem Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Auto wurden am Freitag acht Menschen schwer verletzt - davon sechs in dem Bus, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte. Im Bus saßen laut Polizei Schüler aus Stuttgart, die auf dem Nachhauseweg waren. 20 Insassen wurden nach Polizei-Angaben leicht verletzt.

Die 75 Jahre alte Fahrerin des Autos und ihr 80 Jahre alter Beifahrer wurden beide schwer verletzt mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Am Freitag hatte es zwischenzeitlich unterschiedliche Angaben über die Anzahl der Verletzten gegeben.