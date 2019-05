Auto überschlägt sich: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arenrath (dpa/lrs) - Weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 20 Jahre alter Mann im Kreis Bernkastel-Wittlich die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen wurden der Fahrer und seine 20 und 21 Jahre alten Mitfahrerinnen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam bei Arenrath von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf der Seite. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 20-Jährige betrunken. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von 2500 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.