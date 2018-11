Direkt aus dem dpa-Newskanal

Appenweier (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Appenweier (Ortenaukreis) gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Der 38-Jährige kam aus noch ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 28 ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Mann konnte sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.