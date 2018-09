Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ankum (dpa/lni) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist ein 50 Jahre alter Motorradfahrer im Kreis Osnabrück schwer verletzt worden. "Der Fahrer war auf der Bundesstraße in Ankum unterwegs, als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn lief", sagte ein Polizeisprecher. Nach dem Aufprall rutschte der Mann über die Straße und stürzte in einen Graben. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Für die Bergungsarbeiten wurde die B214 zwischen Ankum und Schwagstorf für etwa eine Stunde gesperrt.