Unbekannter fährt gegen Baum und flieht von Unfallort

Andernach (dpa/lrs) - Ein Unbekannter ist auf der Bundesstraße 9 bei Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) mit seinem Auto zunächst gegen einen Baum gefahren und dann vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Person am frühen Sonntagmorgen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto durchbrach die Leitplanke in einer Rechtskurve, rutschte einen Abhang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher floh zu Fuß vom Unfallort. Ein Polizeisprecher schätzte den Gesamtschaden auf rund 25 000 Euro. Wegen eines "massiven Trümmerfeldes" sei die Unfallstelle an einer Auffahrt zur B9 knapp zwei Stunden gesperrt worden. Die Unfallursache war zunächst unklar.