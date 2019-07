Schiff angebrochen: Rheinverkehr bei Andernach gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Andernach (dpa/lrs) - Die Rheinschifffahrt ist am Dienstagnachmittag bei Andernach wegen einer Havarie voll gesperrt worden. "Ein Gütermotorschiff ist im Stromhafen Andernach beim Beladen in der Mitte durchgeknickt", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. "Da läuft Wasser rein." Die Schifffahrt sei untersagt worden, um Sog und Wellenschlag bei dem Havaristen zu vermeiden, damit er nicht untergehe. "Die Feuerwehr versucht das Schiff über Wasser zu halten", ergänzte der Sprecher. Details wie die Art der Ladung waren vorerst nicht bekannt. "Die Ermittlungen dauern an", sagte der Polizeibeamte.