ICE im Ilm-Kreis stecken geblieben

Amt Wachsenburg (dpa/th) - Wegen eines technischen Defekts an einem ICE haben 200 Passagiere am Dienstagmorgen rund 70 Minuten im Ilm-Kreis ausharren müssen. Ursache waren Probleme mit dem Stromabnehmer, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Zug konnte seine Fahrt auf der Höhe von Eischleben, einem Ortsteil von Amt Wachsenburg, nicht fortführen und wurde nach Erfurt geschleppt. Weil wegen der Panne zeitweise nur ein Gleis befahrbar war, kam es zu Verspätungen. Ob der Defekt mit der Kälte zusammenhing, könne man nicht sagen, so der Sprecher. Zuvor hatte das "Freie Wort" über den Vorfall berichtet.