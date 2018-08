Mann bei Waldarbeiten tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ampfing (dpa/lby) - Ein 67-Jähriger ist bei Waldarbeiten im oberbayerischen Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn) ums Leben gekommen. Der Mann habe bei einem Unfall mit einer Maschine am Sonntagabend tödliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Er starb noch an der Unfallstelle. Details wollte ein Sprecher nicht nennen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es zunächst nicht.