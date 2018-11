Zahl der verletzten Kinder nach Busunfall weiter unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ammerndorf (dpa/lby) - Drei Tage nach dem Busunfall mit Dutzenden Verletzten in Mittelfranken ist weiterhin unklar, wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene genau verletzt worden sind. Es müssten erst Listen des Rettungsdienstes verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Außerdem habe sich der Gesundheitszustand der Verletzten über das Wochenende verändert, was eine genaue Angabe erschwere. Auch die Ursache für den Zusammenprall der beiden Busse auf gerader Straße ist weiter unklar.

Wichtige Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von den beiden schwer verletzten Busfahrern sowie der ebenfalls schwer verletzten Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in die Unfallstelle krachte. Ob einer oder mehrere der drei Personen bereits befragt wurde, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen.

Bei dem Frontalzusammenstoß der zwei Linienbussen am Ortsausgang von Ammerndorf nahe Nürnberg waren am Donnerstag 28 Kinder, Jugendliche und Erwachsene verletzt worden. 12 von ihnen schwer, 16 leicht.