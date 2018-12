Akku in Hosentasche explodiert: Schwere Verbrennungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - Ein Akku ist in der Oberpfalz in der Hosentasche eines 32 Jahre alten Mannes explodiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann am Vortag mit seinem Auto aus einer Tiefgarage in Amberg. In seiner Hosentasche hatte er zwei Ersatzakkus für seine E-Zigarette. Den Angaben zufolge explodierte plötzlich einer der Akkus und setzte Hose und Jacke des Fahrers in Brand. Schnell weitete sich das Feuer auf den Gurt und den Fahrersitz aus. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, in Schrittgeschwindigkeit fuhr er in ein geparktes Auto. Dem 32-Jährigen gelang schließlich mit Hilfe seiner Beifahrerin, das Feuer zu löschen. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen, die 31-Jährige brachte ihn in eine Klinik.