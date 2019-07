Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - Gleich zwei Auffahrunfälle haben abgelenkte Autofahrer innerhalb kurzer Zeit auf einer Straße in Amberg verursacht. Erst schob ein Auto zwei weitere auf einen liegen gebliebenen Wagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weil er durch diesen Unfall abgelenkt war, prallte ein 36-Jähriger am Montagabend wenig später mit seinem Auto gegen einen abbremsenden Wagen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.