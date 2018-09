Motorradfahrer erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alzey (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei Alzey (Kreis Alzey Worms) mit seiner Maschine gestürzt und hat dabei schwerste Verletzungen erlitten. Der 41-Jährige war am Samstag auf einer Landstraße in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verlor die Kontrolle und rutschte samt Motorrad mehrere Meter über den Grünstreifen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war am Samstag noch nicht bekannt.