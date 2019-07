Autofahrer weicht Wild aus und kommt von Straße ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altleiningen (dpa/lrs) - Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend auf einer Landstraße im Kreis Bad Dürkheim Wild ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach, wodurch er und seine vier Mitfahrer teils schwer verletzt wurden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Zu dem Wildwechsel war es demnach zwischen Carlsberg und Altleiningen gekommen. Beim Ausweichen verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Welchen Tieren der Fahrer ausgewichen war, war nicht bekannt.