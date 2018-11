Verletzte Männer retten sich nach Unfall aus dem Autowrack

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altkirchen (dpa/th) - Nach einem schweren Verkehrsunfall haben sich vier junge Männer selbst aus dem Autowrack gerettet, bevor dieses in Flammen aufging. Die 20- bis 21-Jährigen wurden bei dem Unfall am Samstag teils schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer war demnach in einer Kurve am Ortsausgang von Altkirchen (Kreis Altenburger Land) von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Alle vier Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Auto brannte nach Angaben der Polizei komplett aus.