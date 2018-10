Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altkirchen (dpa/th) - Eine 71 Jahre alte Radfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Die Rentnerin war mit ihrem Fahrrad am Sonntag auf einer Straße zwischen Altkirchen und dem Schmöllner Stadtteil Bohra (beide Altenburger Land) unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als ein 38 Jahre alter Lastwagenfahrer die Seniorin überholen wollte, kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.