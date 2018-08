Motorradfahrer vom Wohnmobil erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altentreptow (dpa/mv) - Bei einem Verkehrsunfall in Altentreptow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Sonntagabend in einer Kurve mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines entgegenkommenden Wohnmobils konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.