22-Jährige kommt von Straße ab: Lebensgefährlich verletzt

Altenmedingen (dpa/lni) - Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Sonntagmorgen im Landkreis Uelzen von der Straße abgekommen und lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Zeugenangaben war sie bei Altenmedingen zu schnell in eine Kurve gefahren, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam ihr Kleinwagen von der Straße ab. Das Auto drehte sich, rutschte erst in einen Graben und stieß dann mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sie fand ein eingeschaltetes Handy auf dem Armaturenbrett und prüft nun, ob die Fahrerin durch dieses abgelenkt worden sein könnte.