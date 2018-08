Auto kommt von Straße ab: Fahrerin schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenkirchen (dpa/lrs) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochmittag nahe Altenkirchen schwer verletzt worden. Die 59-Jährige sei auf der Bundesstraße zwischen Altenkirchen und Flammersfeld im Westerwald aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit einem Krankenwagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Der Schaden an ihrem Fahrzeug wird auf 8000 Euro geschätzt.