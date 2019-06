Motorrad stößt gegen Wohnmobil: ein Schwerverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eckernförde (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Wohnmobil bei Eckernförde sind fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Am Samstagmorgen war das Motorrad auf der Bundesstraße 76 aus zunächst ungeklärter Ursache gegen das Wohnmobil geprallt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein drittes Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen an dem Unfall beteiligt. Wie genau es in den Unfall verwickelt war, war zunächst unklar. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Vier weitere Menschen erlitten nach Angaben des Sprechers leichte Verletzungen. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Unfallhergang zu untersuchen. Die Bundesstraße wurde in Höhe Kiekut gesperrt.