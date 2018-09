Zwei Rentner von Auto angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenburg (dpa/th) - Zwei Fußgänger sind von einem Autofahrer in Altenburg angefahren und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige habe am Donnerstag an einer Kreuzung gehalten und beim Anfahren den 83-jährigen Fußgänger und seine 90-jährige Begleiterin übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beide wurden in Kliniken gebracht. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.