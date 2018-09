Zwei Fußgänger in Altenburg angefahren und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenburg (dpa/th) - Eine 90 Jahre alte Frau und ein 83 Jahre alter Mann sind in Altenburg (Landkreis Altenburger Land) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Autofahrer hatte am Donnerstagnachmittag die beiden Fußgänger beim Losfahren an einer Ampel übersehen, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Die genaue Unfallursache soll nun ermittelt werden.