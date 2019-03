Linienbusse mit Kindern an Bord stoßen zusammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenburg (dpa/th) - Bei der Kollision zweier Linienbusse an einer Haltestelle in Altenburg (Altenburger Land) sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter Schulkinder. Die Busfahrerin wurde bei dem Unfall am Freitagmorgen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Sie und ein weiterer Fahrgast trugen schwerere Verletzungen davon, hieß es. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, war zunächst nicht klar. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt der vorausfahrende Linienbus ordnungsgemäß an der Haltestelle, als sich der Unfall ereignete.