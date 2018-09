Auto erfasst Fußgänger: Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Altenburg (dpa/th) - Ein 47 Jahre alter Fußgänger ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Altenburg mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann sei am Freitagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er sei bei dem Unfall so schwer verletzt worden, dass er direkt danach in Lebensgefahr schwebte.