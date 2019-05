Nach Zugunglück von Alt Duvenstedt Bahnverkehr eingeschränkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alt Duvenstedt (dpa/lno) - Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Schwerlaster in Akt Duvenstedt bei Rendsburg läuft der Bahnverkehr in dem Bereich weiterhin nicht wie gewohnt. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch nächster Woche andauern, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Unterdessen korrigierte die Polizei die Verletztenzahlen. Demnach wurden bei dem Unfall sieben Menschen schwer und sechs leicht verletzt. In Lebensgefahr sei niemand, sagte ein Sprecher. Am Mittwoch war noch von zwei schwer und zehn leichter Verletzten die Rede.

Warum der Schwerlaster auf dem Bahnübergang stand, als der Zug kam, ist weiterhin unklar. Zur Klärung der Unfallursache müsse das Gutachten des Sachverständigen abgewartet werden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gutachten werde möglicherweise in einigen Wochen vorliegen.