Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Alsfeld (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist in der Nähe von Alsfeld (Vogelsbergkreis) bei einem Unfall gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Mann am Sonntagmittag bei hoher Geschwindigkeit aus bislang nicht geklärtem Grund von der Landstraße 3156 abgekommen. Der Wagen sei frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde laut Polizei tödlich verletzt. Weitere Autos waren nicht beteiligt, der Mann saß alleine in dem Auto. Die Landstraße war zeitweise gesperrt. Angaben zur Identität des Fahrers konnte der Sprecher zunächst nicht machen.