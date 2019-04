Lkw kommt von Fahrbahn ab: Ein Toter bei Unfall auf A5

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsfeld/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 5 in Mittelhessen tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich zwischen Alsfeld-West und Homberg (Ohm) in Fahrtrichtung Frankfurt, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw fuhr aus noch unbekannten Gründen eine Böschung hinab und blieb abseits der Autobahn liegen. Wegen einer Teilsperrung war am Morgen nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Zur Identität des Toten konnte die Autobahnpolizei Bad Hersfeld zunächst keine Angaben machen; ebenso nicht zur Höhe des Sachschadens.