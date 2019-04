Ein Toter bei Unfall auf A5: Lkw stürzt Böschung hinab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsfeld/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 5 in Mittelhessen tödlich verunglückt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus Schotten im Vogelsbergkreis, wie die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld berichtete. Der Unfall ereignete sich zwischen Alsfeld-West und Homberg (Ohm) in Fahrtrichtung Frankfurt. Wegen einer Teilsperrung war zeitweise nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.

Der Lkw kam aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und rutschte eine Böschung hinab. Einige Meter unterhalb der Autobahn blieb der Sattelzug auf die Seite gestürzt liegen. Fahrzeug und Anhänger sollten im Tagesverlauf geborgen werden. Der Kosmetikprodukte transportierende Lkw musste aber erst entladen werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 130 000 Euro.