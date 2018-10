Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trossingen (dpa/lsw) - Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei Trossingen (Kreis Tuttlingen) mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, hat dort ein anderes Auto gestreift und ist dann gegen einen Baum geprallt. Der 28-Jährige wurde bei dem Unglück am Samstagabend nach Auskunft der Polizei vom Sonntag schwer verletzt. Der Beifahrer wurde verletzt und erlitt einen Schock. Er machte sich zu Fuß auf dem Weg in Richtung der nahen Ortschaft Aldingen, um Hilfe zu holen, obwohl bereits Ersthelfer an Ort und Stelle waren. Beamte der Polizeihundeführerstaffel, Streifenpolizei sowie ein Polizeihubschrauber fanden den 35-jährigen Mann kurze Zeit später. Die 49-jährige Autofahrerin, deren Fahrzeug involviert war, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden von rund 27 000 Euro.