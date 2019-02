Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ainring (dpa/lby) - Ein 41-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Ainring (Landkreis Berchtesgadener Land) getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam sein Wagen am Samstagabend von der Bundesstraße 20 ab und prallte mit voller Wucht gegen zwei Bäume. Der Autofahrer war in dem Wrack eingeklemmt und starb in den Trümmern.